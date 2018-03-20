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مصدر أمني عراقي: مقتل 4 من الشرطة في هجوم لـ«داعش» جنوب الموصل

الموصل - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 5:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 5:38 م

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة رجال شرطة، بينهم ضابط في هجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن"القوات الأمنية داهمت ناحية الشورى على خلفية هجوم شنه عناصر التنظيم ظهر اليوم انتهى بقتل نقيب في الشرطة المحلية وثلاثة رجال شرطة".

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال ونفذت عملية دعهم وتفتيش في الناحية، واعتقلت نحو 20 من المشتبه بهم بينهم قياديون يحملون الجنسية التركية، وأسلحة كاتمة واقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم".

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة نينوى هجمات تنفذها الخلايا النائمة لتنظيم داعش مستهدفة القوات الأمنية العراقية، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.


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