إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية مايو 2019

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اتفق وزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة من 23 إلى 26 مايو 2019.

ويشار إلى أن الانتخابات تجرى كل خمسة أعوام لانتخاب من يشغل مقاعد البرلمان الأوروبي. وسوف يتم التنافس العام المقبل على 705 مقاعد، مقارنة بـ 751 في السابق بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وقال الوزراء إنه سوف يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن مواعيد الانتخابات القادمة قبل نهاية يونيو المقبل.

ويشار إلى أن آخر انتخابات أوروبية أجريت من 22 إلى 25 مايو 2014.