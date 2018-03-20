قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه من المتوقع صدور قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج، والمعروف باسم «الجاليات المصرية» نهاية العام الحالي.



وأضافت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، أمس الاثنين، أن الخلافات بين اتحادات المصريين بالخارج يؤخر إصدار قانون الجاليات، موضحة: «هناك كيانات مصرية كثيرة جدًا بالخارج، وذلك لا يسبب أي مشكلة لنا، المعضلة في الخلافات بين الاتحادات بعضها وبعض».



وتابعت أن الوزارة تعاونت مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على وضع الأطر المحددة لتنظيم الجاليات المصرية بالخارج، التي هي بمثابة أدوات دبلوماسية شعبية، مستطردة: «المحددات تدور حول كيفية تسجيل وتوثيق هذه الكيانات في مصر، وتكوين مجالس الإدارة، والفئات العمرية وأنواع الخدمات التي تقدمها».



وأكدت: «نحن لا نخوّن الجاليات المصرية في الخارج، بل نعمل على تنظيمها، وسنعاود العمل على القانون بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية»، لافتة إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي مع المصريين بالخارج حول القانون.



