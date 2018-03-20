الأمير هاري وخطيبته يختاران خبازة أمريكية مقيمة في لندن لإعداد كعكة زفافهما

اختار الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل، خبازة أمريكية من كاليفورنيا ومقيمة في لندن، لكي تقوم بإعداد كعكة تحمل طابع الربيع، لحفل زفافهما المقرر في 19 مايو المقبل.

وطلب هاري وميجان، من كبيرة الخبازين، كلير بتاك، إعداد «كعكة ليمون، تدمج بين نكهات الربيع المبهجة، مغطاة بكريمة الزبدة ومزينة بزهور طبيعية يانعة»، بحسب ما أعلنه قصر كنسينجتون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكر القصر، في بيانه، أن «ماركل»، كانت أجرت في وقت سابق مقابلة مع بتاك، التي «تركز على استخدام مكونات موسمية وعضوية في كعكاتها»، لموقعها الإلكتروني السابق، «ذا تيج»، المعني بالتقارير التي تركز على أساليب الحياة.

من جانبها، قالت «بتاك» على موقع «انستجرام» لنشر الصور، إنها «متحمسة نوعا ما» لتكليفها بإعداد كعكة الزفاف للأمير وخطيبته.

وكتبت: «يشترك كلاهما بكثير من نفس المفاهيم فيما يتعلق بمصدر الغذاء، وبالطبع، بالنكهة».

ويشار إلى أن «بتاك»، الكاتبة في مجال الطهي، هي صاحبة مخبز «Violet Bakery»، الذي يقع في منطقة هاكني العصرية بشرق لندن، حيث بدأت عملها في أحد الأكشاك قبل أن تفتتح المخبز والمقهى الخاص بها في عام 2010.

وكان هاري، 33 عاما، وماركل، 36 عاما، أعلنا في وقت سابق من الشهر الجاري عن خططهما لدعوة المئات من المواطنين لمشاهدة مراسم حفل زفافهما في قلعة ويندسور من داخل المقر الملكي.