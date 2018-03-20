«السيسي»: والدتي كانت تقولي لي «أنت مخلص متخافش»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن والدته كانت تخبره دائمًا بأنه مخلص، متابعًا: «كانت تقولي أنت مخلص فمتخافش».

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء، أن أكثر شخصية تأثر بها كانت عمه محمود، والذي توفي قبل سنوات عديدة، مشيرًا إلى أنه كان لديه إيثار شديد رغم بساطته، مستطردًا: «كان بيحب يساعد الناس ويفيدهم ولم يكن يخطئ في الكلام، رغم إنه كان إنسان بسيط، ولم يأخذ حظه من التعليم».

وعما اكتسبه من عمه، قال: «العطاء بلا مقابل، إنك تعمل وخلاص»، حسب تعبيره.