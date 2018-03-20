ولي العهد السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

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وصل ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر أسبوعين.

وكان الديوان الملكي السعودي، أفاد في بيان بأن ولي العهد سيلتقي خلال زيارته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت تقارير إلى أن جولة ولي العهد ستشمل، إضافة إلى واشنطن، كلا من نيويورك وبوسطن وهيوستن ولوس أنجليس وسياتل.

ومن المقرر أن يبحث ولي العهد السعودي مع «ترامب» وكبار مسؤولي إدارته عددا من الملفات يأتي في مقدمتها «مكافحة التصرفات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة وكيفية التعامل مع الطموحات النووية لإيران ومناقشة تطورات الوضع في اليمن والأزمة السورية، إضافة إلى القضية الفلسطينية والطرح الأمريكي لدفع محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية».

ومن المقرر أيضا أن يجري الأمير محمد بن سلمان، لقاء بقادة الكونجرس الأمريكي من الحزبين «الجمهوري والديمقراطي» ومع مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة عقب زيارة قام بها لمصر وبريطانيا في وقت سابق الشهر الجاري.