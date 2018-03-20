يبدأ اليوم الثلاثاء الوفد السياحى المصرى مفاوضاته مع ممثلى مؤسسة الطوافة السعودية والنقابة العامة للسيارات بالمملكة حول الخدمات الخاصة بحجاج السياحة هذا العام وعددهم 36 ألف حاج، بالإضافة إلى 5 آلاف حاج آخرين للهيئات والنقابات يؤدون الفريضة من خلال شركات السياحة.



يضم الوفد أربعة أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، وهم ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وأشرف شيحة وأحمد إبراهيم ممثلى القطاع السياحى.



وقال نائب رئيس الغرفة، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين المصرى والسعودى لمواجهة الأزمات طوال موسم الحج ولحين عودة آخر حاج، مشيرًا إلى أن ظاهرة تكدس الحجاج فى مخيمات منى سوف تتصدر المباحثات حيث يتبادل الجانبان الرؤى والحلول التى يمكن تنفيذها للحد من هذه الظاهرة المزمنة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة وبما يتناسب مع أسعار البرامج.



وأضاف تركى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم خلال الاجتماع مع مؤسسة الطوافة تحديد مكاتب الطوافة التى ستقدم خدمات الحج السياحى وعددها 15 مكتبا منها 4 مكاتب لحجاج البر وعددهم 12 ألف حاج ونفس العدد للحج الاقتصادي وأربعة مكاتب لحجاج مستوى 4 نجوم وعددهم 4 آلاف حاج و5 مكاتب لحجاج مستوى 5 نجوم وعددهم 8 آلاف حاج.



وأشار إلى أنه سيتم التركيز خلال المباحثات على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة خلال الموسم الجديد خاصة فى مخيمات منى وعرفات التى يتميز الحج السياحى بتنفيذها على أعلى مستوى حيث سيتم الاتفاق على تجهيز المخيمات بكافة وسائل الاعاشة والأمان مع تزويدها بأحدث أجهزة التكييف والأثاث الفاخر بجانب الوجبات الراقية التى لاتقل فى جودتها عن فنادق الخمس نجوم.