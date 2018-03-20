حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي على الإدلاء ببعض التصريحات الواقعية عن الفريق ورؤيته المستقبلية للمرحلة القادمة.

وقال البدري: «إن الزيادة العددية للاعبي الفريق كانت مشكلة كبيرة في بداية الموسم من وجهة نظره واعتبرها نقطة سلبية خاصة عند الوصول إلي التشكيل أو طريقة اللعب لكن الزيادة العددية هذه ساعدت في الموافقة علي الإعارات التي تمت للعديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية ، وكانت هناك معايير في اتخاذ قرار الإعارة تم مراعاتها بدقة وفقًا لاحتياجات الفريق» .

وأضاف: «قائمة ال30 لاعبا التي أقرها اتحاد الكرة ليست في مصلحة الكرة المصرية وكان الأفضل الاكتفاء بقائمة الـ25 لاعب فقط من اجل المزيد من التركيز ومنح الفرصة للجميع ففي الأهلي كان لدينا مجموعة كبيرة من الشباب وأحيانا في الموسم الماضي كان يصل العدد في التدريبات الى 35 لاعبا يشارك في التدريبات وهذا يضر كثيرا بمصلحة الفريق والكرة المصرية بشكل عام».

وعن احتياجات الفريق قال البدري: «هناك تقييم مستمر للفترة الماضية، ومراكز لا تحتاج إلي تدعيم ويوجد بها ثبات، هذا بخلاف اللاعبين الذين حصلوا علي العديد من الفرص ولم يتم استغلالها وآخرين سوف يحصلوا على الفرصة في المباريات القادمة، وكل هذه الأمور نفكر فيها في المرحلة المقبلة بالإضافة الى التفكير في الصفقات الجديدة، خاصة ان الفريق يحتاج إلي قلب دفاع، بعد إصابة رامي ربيعه ورحيل أحمد حجازي إلي ويست بروميتش».

وتابع: «لا أحتاج إلي مهاجم جديد هذا المركز علي وجه التحديد يوجد به " وليد أزارو وأجاي ومروان محسن وصلاح محسن" وهناك فرصة لتطوير دور بعض اللاعبين الآخرين في الجانب الهجومي».

وفي سياق آخر قال المدير الفني لأهلي: «وأتمني ألا يكون هناك أي اقتراحات أو مستجدات في نهاية الموسم تجعلنا لا نحصل على فترة راحة ولهذا أقول نصيحة لابد من فترة راحة لتطوير الكرة في مصر باستثناء اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع المنتخب في كأس العالم».

واستطرد: «هناك إلتزام في جدول الدوري الموسم الجاري، وضغط للمباريات، وجميع الفرق تحتاج إلي راحة نهاية الموسم وعندما يكون هناك قرارا رسميا بنهاية الدوري من المؤكد أنني سوف أفكر في فترة الإعداد والمعسكر».

وتحدث البدري عن فرص المنتخب في كأس العالم قائلًا: «أتمني للمنتخب أن يصل إلي أبعد مرحلة في كأس العالم .. ولو حققنا نتيجة جيدة في مباراة أوراجواي سيكون هذا الفوز في صالح المنتخب كثيرا ويساعده على تخطي الدور الأول».

وأردف: «لابد أن نعطي اللاعبين حقهم ..فخلال آخر موسمين قدم لاعبو الأهلي مستوى جيد للغاية بفضل امكانياتهم الفنية الكبيرة وخبراتهم الطويلة وحدث تطور واضح في أداؤهم، كما شهد الموسم الحالي تحديداً حالة من الوعي الفني والانسجام؛ بدليل أن أي لاعب يغيب لا تشعر بالفارق، وهذا نتيجة جهد جماعي وحوار دائم مع اللاعبين. كما حققنا أرقاما مميزة، ففي مباراة مونانا حققنا الفوز المتتالي رقم 18في جميع البطولات وهو رقم جديد في تاريخ الأهلي، وعلى مدار 50 مباراة نسجل في كل مباراة ولاشك أن هذه الأرقام تسعدني».

وتحدث البدري عن المحترفين في النادي الأهلي : «تجربة اللاعب العربي أثبتت نجاحها وأداء وليد أزارو وعلي معلول أثبت أن اللاعب العربي تجربة ناجحة. اما أجاي فكانت بدايته وتحديدا أول شهرين مختلفة تماما عن الصورة التي ظهر عليها حالياً والتي أشاد بها الجميع، فقد كانت هناك حالة من القلق لدي اللاعب ولكن تطور مستواه بشكل كبير».

وتابع: «الجنوب إفريقي باكا فكرت في إعارته خلال يناير الماضي من أجل التعاقد مع مهاجم بدلاً منه بسبب تأخر عودة مروان محسن، لكن هذا لا يمنع أنني مُقتنع تماما بقدراته خاصة وأنني أخترته بعناية وهناك اقتناع بقدراته وهو يؤدي الآن بشكل جيد ويفيد الفريق».