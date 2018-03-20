إحالة دعوى بطلان رفض «الداخلية» تنظيم تظاهرة لنصرة القدس للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية برفض تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13743 لسنة 72 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ومأمور قسم قصر النيل ومحافظ القاهرة بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن اعترافه بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وهو قرار مخالف للأعراف التاريخية.

وأضافت أنه اتفق مع عدد من رؤساء الأحزاب بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الساقط الذي صدر من الرئيس الأمريكي.

وذكرت أنه وفقا لقانون التظاهر فقد حُرر محضرا لتنفيذ الوقفة وحصروا تعدادها في 300 شخص، إلا أنهم فوجئوا رغم صحة الإجراءات برفض التظاهرة وتحديد حرم أمني أمام الجامعة العربية، وقرر بنقلها إلى حديقة الفسطاط وهو بالمخالفة للقانون.