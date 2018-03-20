البريطانية هثير واتسون تودع منافسات بطولة ميامي للتنس

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ودعت البريطانية هيثر واتسون منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس للسيدات، عقب خسارتها في الدور الأول أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا اليوم الثلاثاء.

وفازت البرازيلية بياتريز حداد مايا 7 / 6 (7 / 3) و6 / 2، لتضرب موعدا مع الصينية شواي تشانج في الدور الثاني من البطولة.

وتعد هذه الخسارة هي السادسة على التوالي لواتسون، منذ وصولها للدور قبل النهائي في بطولة هوبارت الدولية في يناير الماضي.

وكانت واتسون خسرت أمام فيكتوريا أزارينكا في الدور الأول في بطولة إنديان ويلز مطلع هذا الشهر.

كما شهدت بقية منافسات اليوم فوز الأسترالية آيلا تومليانوفيتش على الأوكرانية ليسيا تشرينكو 6 / 3 و4 / 6 و7 / 5 ،والسويدية يوهانا لارسون على التشيكية كاترينا سينياكوفا 4 / 6 و7 / 6 (7 / 5) و7 / 5،،والبيلاروسية الكسندرا ساسنوفيتش على التشيكية كارولينا بليسكوفا 1/ 6 و7 / 6 (7 / 5) و7 / 5.

فيما صعدت الأمريكية كريسيتينا مكهيل للدور الثاني، على الرغم من أنها كانت متأخرة في المجموعة الأولى امام الإستونية كايا كانيبي 1 / 3 لكن إصابة اللاعبة الإستونية حالت دون إكمالها المباراة.