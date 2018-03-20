انضمام 3 أندية جديدة لاتحاد الريشة الطائرة

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نجح مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، في ضم ثلاثة أندية جديدة للاتحاد في إطار خطته لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين واللاعبات.

وضم الاتحاد 3 أندية هي "نادي قويسنا بالمنوفية ونادي بني سويف الرياضي ونادي هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية ".

حيث يسعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لتوسيع قاعدة اللعبة في كافة ربوع مصر، ضمن إطار خطة مجلس الإدارة الجديد والذي يترأسه هشام التهامي.

ومن جانبه أكد "التهامي" أن تلك الخطوة إيجابية بشكل كبير وستساعد فى نشر اللعبة بشكل أكبر فى مصر، خاصة الفترة الأخيرة التى شهدت انتشار ملحوظ للعبة فى مختلف محافظات المحروسة.

حيث يسعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لتوسيع قاعدة اللعبة فى كافة ربوع مصر،ضمن إطار خطة مجلس الإدارة الجديد .

بينما أكد التهامى أن تللك الخطوة إيجابية بشكل كبير وستساعد فى نشر اللعبة بشكل أكبر فى مصر خاصة فى الفترة الأخيرة التى شهدت انتشار ملحوظ للعبة فى مختلف مح