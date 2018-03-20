يبدأ اليوم عرض أغنية «أبو الرجولة» للفنان حكيم، والذى انتهى من تصويرها أخيرا بطريقة الفيديو كليب من إخراج أحمد الجندى.

الأغنية التى كتب كلماتها تامر حسين ولحنها عمرو مصطفى، تم تصويرها فى أماكن متفرقة من القاهرة مثل ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد ومصر الجديدة وشارع جامعة الدول العربية.

تتحدث كلمات الأغنية عن معدن الشعب المصرى الأصيل الذى يقف بجانب بلده وقت الأزمات ولا يتخلى عنها كما تتحدث عن المرأة المصرية التى دائما ما تتواجد فى الصفوف الأولى دفاعا عن بلدها وتقول كلماتها «ابن البلد الشهم يبان وقت العوزة سيد الجدعان».