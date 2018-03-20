جامعة القاهرة تكرم عددا من الأمهات المثاليات

نظمت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، احتفالية عيد الأم، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشارة سوزان فهمي، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة نها صبري، مدير مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات وأسرهم.

وتم تكريم 39 من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والموظفات من كليات ومعاهد الجامعة، إلى جانب 7 أمهات من أعضاء مركز الجامعة لرعاية المسنين.