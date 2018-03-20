«تنمية المشروعات»: نهتم بمنطقة الصعيد بشكل خاص

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إنه تم توقيع العقد رقم 144 مع البنك الأهلي، موضحة أن الجهاز يتعاون مع 16 بنكًا منها بنوك استثمارية؛ لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت «جامع»، في تصريحات لفضائية «on live»، مساء الثلاثاء، على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عقدًا مع البنك الأهلي، أنه تم توجيه 14 مليار عقد بإجمالي 400 مليون جنيه؛ لخدمة وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والإنتاجية والصناعية.

وتابعت أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد على فروع البنوك المتعاقد معها على مستوى الجمهورية للتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بدلًا من الاعتماد على فروع الجهاز والتى لا تتعدي 33 فرعًا، لافتة أن الجهاز يهتم بمنطقة الصعيد بشكل خاص والمشروعات الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية بشكل عام.

وأوضحت أن قيمة القروض المتفق عليها مع البنوك المتعاقدة مع جهاز تنمية المشروعات؛ لمنح القروض لأصحاب المشرعات الصغيرة والإنتاجية هي: 2 مليون جنيه للمشروعات التجارية والخدمية، مضيفة أنه تم منح المشروعات الإنتاجية والصناعية قرض بقيمة 5 مليون جنيه؛ وذلك لحرص الجهاز على تنمية هذه المشروعات