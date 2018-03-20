مدرب المكسيك يشدد على أهمية مباراتي كرواتيا وأيسلندا

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب منتخب المكسيك، إن المباراتين الوديتين المقررتين أمام أيسلندا وكرواتيا، في 23 و27 من الشهر الجاري على الترتيب، ستفيدان في الاستعداد لمواجهتي السويد وألمانيا بمونديال روسيا.

وأوضح أوسوريو، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، "أمام أيسلندا سنرى كيف سنواجه كرة القدم المباشرة التي تتسم بها السويد، ومع كرواتيا سنواجه أسلوب لعب ألمانيا".

ويقيم المنتخب المكسيكي في معسكره بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للاستعداد للمنافسات الودية للفيفا، التي يواجه خلالها نظيره الأيسلندي في سانتا كلارا، والمنتخب الكرواتي في أرلينجتون بولاية تكساس.

وأكد المدير الفني أن هذين اللقاءين يعدان "أحد الفرص القليلة المتبقية بالنسبة لنا، وهي مهمة كي نرى جميع اللاعبين أثناء المنافسة، إنها مسؤولية كبيرة أن نمثل المكسيك جيدًا أمام هذين الخصمين رفيعي المستوى".

ووصل لاعبو منتخب المكسيك الذين يلعبون في الفرق المحلية أمس الإثنين إلى مدينة سان خوسيه، حيث انضموا إلى زملائهم المحترفين في الدوريات الأوروبية والأندية الأمريكية، وقاموا بمران خفيف في قاعة التدريبات الرياضية بالفندق، على أن يجروا اليوم أول تدريب لهم بقيادة أوسوريو.