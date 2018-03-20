قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لم يكن يحلم أن يصبح رئيسًا للجمهورية، ولكنه كان يحلم بأن يصبح ضابطًا طيارًا وهو سبب دخوله الثانوية الجوية.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء، أن حرب عام 1967، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الجوية، ولذلك فكر وقتها أن أصبح طيارًا, متابعًا: «هذه الفترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر وكنت وقتها في المرحلة الإعدادية».

واستطرد: «كان والدي صاحب القرار ووالدتي كانت مستشارة وصاحبت رأي عجيب، وأثرت في كثيرًا، ووقت زمان كان مختلف عن الحالي».

وتابع: «الآن الخوف على الأولاد أكثر من اللازم، وكان زمان الأسرة لم تكن تخاف على أولادها مثل الآن، وكل زمن له مفرداته وتحدياته».