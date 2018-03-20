برلماني: الملف الأمني «رمانة الميزان» في علاقة مصر والسودان

قال حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، لمصر جاءت في وقت متميز، موضحًا أن الملف الأمني هو رمانة الميزان في علاقة البلدين، حسب تعبيره.



وأضاف «باشات»، خلال تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الاثنين، أن الزيارة تضمنت حفاوة في الاستقبال ومشاعر صادقة من الرئيسين، مشبهًا العلاقة بين مصر والسودان بمجرى النيل.



وتابع أن الملف الأمني بين البلدين يؤثر على بعض الملفات الأخرى كالتجارية والاقتصادية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما خاصة جدًا.



ولفت إلى المكانة الخاصة للسودان عند مصر، معقبًا: «هناك ملفات عديدة سيتم مناقشتها بين البلدين كالتجارة والاقتصاد وقضية سد النهضة، إضافة إلى التحديات التي تقابل المنطقة».



وغادر الرئيس السوداني عمر البشير، مصر مساء الاثنين، بعد زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات، شهدت عقد قمة ثنائية بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركته في احتفالية الأسرة المصرية، باستاد القاهرة الدولي.