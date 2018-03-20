محافظ الفيوم يفتتح مشروعات صناعية بمنطقة كوم أوشيم

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، يرافقه المهندس محمد سيد عيد رئيس مركز ومدينة طامية، والمهندسة هناء عوض مدير عام منطقة كوم أوشيم الصناعية، عددا من المشروعات الصناعية بمنطقة كوم أوشيم.

وقام المحافظ ومرافقوه بافتتاح شركة للصناعات الغذائية، لتجفيف النباتات الطبية وتصديرها للخارج، بتكلفة 11 مليون جنيه، على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتوفر الشركة فرص عمل لـ150 شابا وفتاة، كما قام بافتتاح شركة للصناعات المعدنية لتصنيع هياكل الحفارات وخزانات وحاويات البترول، بتكلفة 8.5 مليون جنيه، على مساحة 3500 متر مربع، وتوفر الشركة 250 فرصة عمل.

كما تم افتتاح شركة للأسفنج، لأعمال المراتب وتنجيد السيارات والكراسي، بتكلفة 9 ملايين جنيه، على مساحة 4 آلاف متر مربع وتوفر 40 فرصة عمل، كما قام المحافظ بافتتاح شركة للغزل والنسيج لتصنيع خيوط الحياكة البوليستر، بتكلفة 18 مليون جنيه، على مساحة 3 آلاف متر مربع وتوفر 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وخلال الافتتاحات، أكد محافظ الفيوم أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصناعية، لما له من بالغ الأثر على الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن المحافظة قد بدأت في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى المجالات الصناعية والتنموية والخدمية، وأكد المحافظ على ضرورة التزام جميع المصانع بشروط السلامة والصحة المهنية، وأصدر توجيهاته لمدير عام المنطقة الصناعية بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع والمستثمرين.