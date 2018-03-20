انتقد عدد من المواطنين ارتفاع أسعار الخضراوات خلال الفترة الماضية، مطالبين المسئولين المعنيين بالتدخل لضبط الأسعار وبخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وبينما توقع عدد من البائعين استمرار زيادة الأسعار بسبب ارتفاع استهلاك المواطنين من السلع والخضروات، أشار مصدر مسئول بوزارة التموين إلى عدم اتجاه الوزارة إلى تطبيق التسعيرة الإجبارية.

ورصدت «الشروق» أسعار عدد من الخضراوات بالأسواق، حيث ارتفع سعر كيلو «الباذنجان الأبيض» إلى 15جنيها و«الباذنجان الأسود» إلى 12 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو «الطماطم» 7 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ليصل إلى ٢٥ جنيها، وسعر كيلو «الباسلة» ١٥ جنيها، وكيلو الفلفل 5 جنيهات، والملوخية الخضراء 10 جنيهات.

وأرجع محمد عثمان بائع خضروات بمنطقة شبرا، الارتفاع إلى زيادة تكاليف نقل الخضراوات من المزارعين، متوقعا زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك.

وقال السيد مصطفى بائع بمنطقة الساحل: إن أسعار الخضراوات ارتفعت مع دخول فصل الصيف، موضحا أن سعر كيلو الفاصوليا ارتفع ليصل إلى 25 جنيها، وكيلو البسلة 15 جنيها، وكيلو الطماطم ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وكيلو الباذنجان الأبيض 15 جنيها بدلا من 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، متوقعا استمرار زيادة أسعار السلع خلال الشهور المقبلة.

وأشار سليمان محمد، موظف، إلى أنه لا يوجد أى مبرر لزيادة أسعار الخضراوات خلال تلك الفترة من العام، مضيفا: «كيلو اللحمة وصل 120 جنيها، وكيلو الدواجن البلدى وصل إلى 40 جنيها.. هنجيب منين حرام.. وشوية مكرونة وطماطم بيعدوا 50 جنيها فى اليوم، ولما سعر الخضراوات يرتفع يبقى إيه الحل».

فى المقابل، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إنه لا توجد نية لدى الوزارة بشأن تطبيق تسعيرة إجبارية، مؤكدا بذل الوزارة لقصارى جهدها فى ضخ المزيد من السلع فى منافذ الوزارة لعمل توازن فى السلع وضبط الأسعار، مع العمل على الزام التجار المحليين بخفض أسعار السلع الحرة، مشيرا إلى عزم الوزارة توفير وضخ المزيد من السلع والمنتجات بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان المقبل.