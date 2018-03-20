أعرب المطرب الإماراتي حسين الجسمي، عن سعادته بأداء أغنية «مساء الخير»، المُهداة لمصر، قائلًا: «أنا إماراتي الهوية، ومصري الهوى، أنا أعشق مصر، وأفتخر بغنائي لها، ونفسي أهدى مليون أغنية لها».



وأضاف «الجسمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أن مصر دولة جميلة، وشعبها يتميز بالبساطة والغنى في ذات الوقت، متابعًا أن المصريين يقدمون الكثير لمن يحبونه.



وتابع أنه لم يخش من كلمات الأغنية التي تدور حول الفساد والروتين، مبررًا: «أنا واقعي في اختيار كلمات وألحان الأغاني، وأردت توجيه رسالة لكل إنسان يحب مصر، وتعاملت مع الأغنية كأنني مواطن مصري».



جدير بالذكر أن أغنية «مساء الخير»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ويشارك بها مجموعة كبيرة من نجوم الفن وتم تصويرها في العديد من شوارع القاهرة.



