قال مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، إن الصمت الانتخابى الذى سيبدأ السبت المقبل قبل يومين من انتخابات الرئاسة فى الداخل، يسرى على جميع وسائل الإعلام، شأنها شأن الحملات الانتخابية للمرشحين، مشيرًا إلى أنه مسموح للإعلام نقل وقائع مؤتمرات وأعمال الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة حتى موعد الصمت.

وأضاف المصدر أنه طبقا للقرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن، يحظر على المرشحين الدعاية بأى شكل من الأشكال فى غير المواعيد المحددة، ولهذا شكلت الهيئة لجانا خاصة لرصد ومتابعة الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن كل لجنة تُعد تقريرا يتضمن رصد ما تكتشفه من مخالفات، وتعرضه على الجهاز التنفيذى للهيئة، وبدوره يُعد الجهاز التنفيذى تقريرا عن المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه فيها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لا توجد أية خروقات للدعاية الانتخابية حتى اليوم.

وبالنسبة لضوابط الدعاية الانتخابية طوال هذه المدة، فطبقا لقرارات اللجنة تكون عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة أو الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام .