رئيس العين يكشف كواليس التعاقد مع حسين الشحات

قال غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي أن إدارة مصر المقاصة بقيادة محمد عبد السلام واجهت ضغوطًا كبيرة خلال المفاوضات مع اللاعب حسين الشحات، وذلك في تصريحات له عقب إعلان التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

وأكد الهاجري على أن الرغبة المشتركة والنجاح الذي تحقق هو حجر الأساس الذي تمت عليها صفقة انتقال الشحات ليصبح عيناويًا لمدة 3 أعوام بداية من الموسم القادم.

وأكمل:" برغم ما تم تناوله من أخبار متضاربة خلال الفترة الماضية حول صفقة الشحات وهو أمر غير مستغرب من بعض القنوات المتخصصة سواء على مستوى الدولة أو في مصر إلا أن إدارة نادي العين اعتمدت استراتيجية واضحة في التعامل مع الحرص الكامل على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".

وأضاف:" العين تعرض لهجوم تحت عنوان «الوقوع في خطأ استراتيجي» والنادي على مر تاريخه المهني لم يسبق له وأن وقع في مثل تلك الأخطاء الساذجة ولكن يبدو أن من يروج لمثل تلك الأمور لا يعي عمّن يتحدث وربما أراد اختيار أقصر الطرق المؤدية لعالم الشهرة فلم يجد اسماً يردده سوى العين".

وأتم:" نتمنى للشحات النجاح وتحقيق الطموحات مع المنتخب ومع الفريق".

الجدير بالذكر أن فريق العين توصل لاتفاق مع إدارة مصر للمقاصة على انتقال حسين الشحات بشكل رسمي لمدة 3 سنوات بدءًا من الموسم القادم.