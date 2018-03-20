وزيرة السياحة: استراتيجية جديدة للترويج لمصر في الخارج

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع السياحة، لكونه يمتاز بكثافة العمالة، في إطار اهتمامه العام بخلق وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.



وأضافت «المشاط»، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، «ملف السياحة سهل وصعب، ووضعت إصلاح هيكل الوزارة في مقدمة أولوياتي منذ توليت الحقيبة الوزارية»، مؤكدة أنها لديها خطة لتغيير استراتيجية الترويج السياحي لمصر في الخارج.



وأوضحت: «البنية التحتية للسياحة بها مشكلات كبيرة، ولكن لا بد ألا يعيقنا حلها عن بقية مهام عملنا، في الاهتمام بالترويج السياحي بالخارج، وفتح أسواق جديدة»، مشيرة إلى استهدافها سائحي دول أوروبا الشرقية وآسيا وسعيها لتلبية مختلف الأذواق.



ولفتت إلى ضرورة إعادة صياغة الهدف من هيئة تنشيط السياحة، موضحة: «هناك حاجة ماسة للنظر إلى هيئة التنشيط بشكل أكثر حداثة وترسيخ الاهتمام بالسوشيال ميديا للدعاية والترويج للمقصد السياحي المصري».