اتحاد الكرة يُعلن موعد تسليم الأهلى درع الدورى

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أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن موعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي الذي حسم فوزه بالبطولة قبل نهايتها بـ6 جولات.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 75 نقطة ويليه الإسماعيلي وصيفاً بـ 56 نقطة، والزمالك ثالثا بـ 54 نقطة ، ولا يزال هناك 6 مباريات على انتهاء المسابقة.

وحددت لجنة المسابقات مباراة سموحة والأهلي موعداً لتسليم درع الدوري للقلعة الحمراء والمقرر لها يوم 8 من شهر أبريل المقبل.

ومن المفترض أن تقيم الشركة الرعية للجبلاية "بريزنتيشن" احتفالية كبري للأهلي على هامش المباراة لتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بمناسبة النجمة الرابعة.