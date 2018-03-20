أبوالغيط: القمة العربية 15 إبريل فى الرياض

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، أن القمة العربية فى دورتها الـ29 ستعقد فى العاصمة السعودية الرياض فى 15 إبريل المقبل.

وأضاف أبو الغيط، فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالجامعة العربية، أن الأمانة العامة تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة بذلك، مشيرا إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتبارا من التاسع من إبريل، فى إشارة إلى اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ووزراء الخارجية العرب.

وأضاف أبو الغيط أنه تم إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية.

وكان من المقرر انعقاد القمة فى موعدها الدورى أواخر مارس الجارى، إلا أن وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية أحمد قطان، الذى تترأس بلاده القمة، أعلن تأجيلها فى ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.