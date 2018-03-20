الثلاثاء 20 مارس 2018 7:06 م القاهرة القاهرة 25.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

أبوالغيط: القمة العربية 15 إبريل فى الرياض

كتبت ــ سنية محمود:
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 6:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 6:56 م

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، أن القمة العربية فى دورتها الـ29 ستعقد فى العاصمة السعودية الرياض فى 15 إبريل المقبل.

وأضاف أبو الغيط، فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالجامعة العربية، أن الأمانة العامة تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة بذلك، مشيرا إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتبارا من التاسع من إبريل، فى إشارة إلى اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ووزراء الخارجية العرب.

وأضاف أبو الغيط أنه تم إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية.

وكان من المقرر انعقاد القمة فى موعدها الدورى أواخر مارس الجارى، إلا أن وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية أحمد قطان، الذى تترأس بلاده القمة، أعلن تأجيلها فى ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك