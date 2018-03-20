حرص مسئولي شركة مصر للطيران على الاحتفال ببعثة المنتخب الوطني الأول خلال رحلته إلي سويسرا استعدادًا لمواجهة البرتغال واليونان وديًا يومى الجمعة والثلاثاء المقبلين.

وكانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى مطار زيورخ عصر اليوم الثلاثاء بعد رحلة طيران استمرت 4 ساعات تقريبًا وشهدت الرحلة قيام مسئولي مصر للطيران الاحتفال بتقديم تورتة كبيرة لأفراد البعثة.

وضمت بعثة المنتخب الوطني 21 لاعبا هم: "عصام الحضرى، أحمد فتحى، محمود عبد الرزق (شيكابالا)، عبد الله السعيد، حسام عاشور، محمد عبد الشافى، أحمد حجازى، مروان محسن، عمر جابر، أحمد الشناوى، سعد سمير، طارق حامد، محمود عبد المنعم (كهربا)، محمود حسن (تريزيجيه)، مؤمن زكريا، على جبر، رمضان صبحى، محمد الشناوى، محمد عواد، أيمن أشرف، محمد مجدي".

ويتوجه محمد صلاح ومعه محمد الننى وأحمد المحمدى وأحمد حسن (كوكا) وعمرو وردة وسام مرسى وحسين الشحات" إلى سويسرا مباشرة للالتحاق بمعسكر المنتخب.