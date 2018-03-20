سقوط صاروخ قرب مخيم للنازحين على الحدود السورية التركية

قال مصدر في الدفاع المدني السوري بمحافظة إدلب، إن صاروخا شديد الانفجار سقط قرب الشريط الحدودي السوري والتركي في محافظة إدلب شمال غرب سورية ليل الاثنين/الثلاثاء.



وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إصابة أربعة مدنيين بجروح جراء سقوط الصاروخ في محيط مخيم الزوف قرب بلدة خربة الحوز بريف إدلب الغربي.



ويقع المخيم قرب الحدود السورية التركية.



وبحسب سكان المخيم وصلت سيارات إسعاف تركية إلى نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي قريبة من المخيم.



ولم يتم الكشف عن مصدر إطلاق الصاروخ.



وكانت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة، قالت أن البوارج الحربية الروسية في محافظة اللاذقية أطلقت مساء الاثنين صاروخ بالستي باتجاه الشمالي السوري.