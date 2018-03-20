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«السيسي»: لا أنظر للتاريخ.. والأهم «لقاء الله»

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 8:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 8:25 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يسعى من أجل أن يكتب عنه التاريخ أمور جيدة ولكن الأهم هو لقاء الله، وفق قوله.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء: «عمري ما دورت على التاريخ، التاريخ عندي هو اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يكتب عني أمور رائعة وفي النهاية أكون مش كسبان مع ربنا».

وتابع: «ربنا مطّلع على الأسرار والنوايا والظروف، وبالتالي فحكمه مطلق»، مستطردًا: «أريد فقط أن يقال عني أني اجتهدت وحاولت أحمي شعبي وناسي في ظروف صعبة، وعندما آخذ شرف أني حميت شعبي فهذا شيء عظيم جدًا».


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