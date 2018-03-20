«فتح»: ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحة

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إنهم ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة.

وأشار القواسمي -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إلى أن "البيت الأبيض يقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعن شعبنا، ويدعو لمؤتمر لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة، ويغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية تماشيا مع قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار منظمة التحرير (إرهابية)، ثم يدعو الرئيس لزيارة أمريكا والمضي في العملية السياسية".

وأكد القواسمي أن "صفقة القرن لن تمر، وإننا ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحة أمام هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي".