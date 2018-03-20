تُفتتح غدا الأربعاء الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر «آر تي» لتكنولوجيا ومستهلكات الطباعة والأحبار 2018، ويستمر المعرض لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

وقال المهندس محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إنه سيشارك في هذه الدورة 85 شركة منها 60 شركة أجنبية من الصين وألمانيا وإسبانيا وهولندا وغيرهم، ويستهدف خلق فرص جديدة للاستثمار المشترك بين مصر دول العالم في مجال تكنولوجيا وتصنيع مستلزمات الطباعة والأحبار، وسيتم دعوة زائرين وعارضين من جميع أنحاء العالم لتأكيد سياسة مصر في تحسين قدراتها الاقتصادية وخلق جو آمن للمستثمرين والمصنعين لدخول القارة السمراء والشرق الأوسط من بوابته الصحيحة.

وأضاف «ماهر»، في تصريحات صحفية، أنه استكمالا لخطوات تحقيق الأهداف المرجوة من المعرض وهي استفادة العميل أولا وأخيرا فسوف يتم عقد «سمينار» على هامش المعرض على مدار يومين يحاضر فيه مجموعة من خبراء الصناعة المصريين والأجانب؛ للوقوف على أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذه المجالات واتجاهات الأسواق العالمية، والذي يعمل على تسهيل فرص التعاون والالتقاء بين الزوار والعارضين.

وأكد أن المعرض يهدف إلى سهولة التعرف على كل ما هو جديد عن الصناعة ومعرفة أفضل ما توصلت إليه الأسواق العالمية في تكنولوجيا تصنيع وإنتاج مستلزمات الطباعة وخاصًا مجال الأحبار وإتاحة فرص التواصل مع آلاف العملاء الحاليين والجدد والمهتمين بالمجال والمساعدة في زيادة الوعي باحتياجات السوق المصري والأسواق المجاورة وزيادة حجم تجارة التجزئة والوقوف على أحدث وسائل الدعاية عن المنتجات ومعرفة أحدث ما توصل إليه المنافسين في المجال ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويضم المعرض أجنحة لشرائط التحبير وخراطيش الحبر السائل والحبر الجافو مكونات الطباعة وتشمل: الأحبار السائلة، الأحبار الجافة، الرقائق الإلكترونية، البكرات الممغنطة، الشفرات الطبية ومعدات إنتاج واختبار أوراق الطباعة وأوراق التصوير وأوراق النقل الحراري وأوراق الطباعة الخاصة والطابعات وماكينات التصوير ومكوناتهما والتقنيات والتكنولوجيا المتعلقة بالطباعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب ووسائل الإعلام المتصلة بالطباعة وجميع الخدمات اللوجيستية لتشجيع تجارة التجزئة.