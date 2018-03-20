حملات توعية بيئية بمدينة رأس غارب لترشيد استهلاك المياه

نفذت إدارة الإعلام والتوعية البيئية بفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، عدة حملات للتوعية البيئية بمدينة رأس غارب، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مشاركة وزارة البيئة في الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، وبناء على توجيهات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.

وشارك في التوعية كلا من: جمعية رأس غارب لحماية البيئة، ومنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وإدارة المنطقة الأزهرية بغارب، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وإدارة رأس غارب التعليمية، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب. وعقدت الندوة الأولى بمعهد رأس غارب النموذجي، والثانية بمدرسة الميناء الابتدائية.

وتهدف حملة التوعية إلى أهمية الحفاظ على المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، مع طرح لبعض نماذج الإسراف في الاستهلاك، وكيفية تعديل السلوك السلبي وتحويله إلى سلوك إيجابي للحفاظ على المياه.

وفي نهاية كل ندوة، تم التنويه والحديث عن ساعة الأرض وإهتمام وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بشن حملات توعية موسعة خلال هذا الأسبوع؛ لتعريف المواطنين بتلك المبادرة؛ لإطفاء الأنوار لعام 2018، في الاحتفال بساعة الأرض وأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث العالمي، وذلك بإطفاء الأنوار يوم السبت المقبل 24 مارس، من الساعة 8:30 مساء إلى 9:30 مساء، في إطار دعوة وزارة البيئة للمواطنين لمشاركة شعوب العالم لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط في مجال قضية التغيرات المناخية، والمشاركة في ترشيد استهلاك مصادر الطاقة؛ للحفاظ على حق الأجيال القادمة.