رئيس الوزراء يؤكد عمق العلاقات مع الكويت خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية

والسفير الكويتي يشيد بالمشروعات التنموية الضخمة والإصلاحات الواسعة فى مناخ الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن عمق علاقات التعاون والتنسيق مع دولة الكويت لا يقتصر على الجوانب السياسية ذات الاهتمام المشترك، وإنما يمتد للتركيز على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع سفير الكويت لدى القاهرة محمد صالح الدويخ؛ لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث رحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الكويتي، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والروابط الاخوية بين البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء السعى دوماً للارتقاء بالعلاقات المصرية - الكويتية إلى ما يحقق آمال وتطلعات شعبيهما، معرباً عن تقدير قيادة وشعب مصر للمواقف الداعمة والمساندة من جانب دولة الكويت الشقيقة للتغلب على مختلف التحديات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى عزم الدولة المصرية مواصلة جهود محاربة الإرهاب والقضاء عليه بكافة أشكاله، جنباً إلى جنب مع ما يتم من عمليات تنمية شاملة فى مختلف المجالات، موضحاً فى هذا الصدد أن الحكومة تتبنى برنامجا اقتصاديا طموحا يتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التى تسهم - بدورها - في توفير مناخ صحي جاذب للاسثتمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إيجاد حلول مناسبة لأية معوقات قد تواجه المستثمرين.

من جانبه نقل سفير دولة الكويت تحيات وتقدير بلاده قيادة وشعباً لما تقوم به مصر من جهود لتحقيق نهضة تنموية متكاملة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين، مشيداً بما تشهده الفترة الراهنة من تطور فى العلاقات الثنائية على كافة المستويات .

وأشار السفير الكويتي إلى أن ما يتم إنجازه على أرض مصر - خلال هذه المرحلة من مشروعات تنموية ضخمة وإصلاحات واسعة فى مناخ الاستثمار - يعكس مستقبلاً اقتصادياً واعداً، مقترحاً فى هذا السياق إمكانية دراسة عدد من الأفكار التى تسهم فى دعم التعاون والتنسيق فى مجالات عدة من بينها السياحة والنقل الجوى.