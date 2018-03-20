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رئيس وزراء الصين: لا نريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج
رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج
بكين - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 7:46 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 7:46 ص
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، إن بكين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة وأنها سوف تتخذ إجراءات لتحقيق علاقة تجارية أكثر توازنا.

وأضاف لي في تصريحات للصحفيين في ختام الجلسة البرلمانية السنوية: "لا نريد أن نشهد حربا تجارية". 

تصريحات لي جاءت بعد أسبوعين تقريبا من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى بلاده. 

وقال لي إن الصين لا ترغب في أن ترى عجزا تجاريا أمريكيا صينيا كبيرا، مضيفا أن بكين تأمل أيضا في أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف القيود على الصادرات التكنولوجية إلى الصين.

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