مقتل وإصابة شخصين في مشاجرة مسلحة على أولوية المرور بملوي

لقي مزارع مصرعه وأصيب عامل إثر وقوع مشاجرة بسبب أولوية المرور بقرية إدجا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من اللواء منتصر عويضه مدير مباحث المديرية بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بقريه إدجا.

وعلى الفور انتقل العميد عصام جمال مأمور مركز ملوي والمقدم أحمد عبد الهادي نائب المأمور لفحص البلاغ حيث تبين مقتل أحمد، م 53 سنه فلاح متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر وإصابة طارق. ح، 25 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعيه بالرأس وتم نقلهم لمستشفى ملوي العام.

وبالفحص وتحريات العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديريه تبين قيام سائق يدعى، سيد، ع 64 سنه، ونجله محمد 28 سنه فلاح بالتعدي علي المجني عليهم وذلك لوقوع مشاجرة بين المجني عليهم وبين المتهمين بسبب أولوية المرور وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الحادث وألقي القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الحادث.