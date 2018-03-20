سوسن بدر: «أبو العروسة» اهتم بتسليط الضوء على الطبقة المتوسطة

قالت الفنانة سوسن بدر، إن مسلسل «أبو العروسة» ليس عملًا فرديًا وإنما نتيجة عمل جماعي، موضحة اهتمامه بالطبقة المتوسطة.



وأضافت «بدر»، خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أن المسلسل يهدف إلى الحديث عن أحلام وطموحات وحياة الطبقة المتوسطة في مصر، مؤكدة أن متابعة الشباب للمسلسل بفضل اهتمامه بهم.



وأوضحت أن كمال منصور، مخرج المسلسل، كان لطيفًا وليس ديكتاتورًا، مؤكدة أنه أعطى مساحة حرية للشخصيات المختلفة بهذا العمل الدرامي من خلال استماعه لهم.



واستطردت أن المسلسل ناقش علاقة الجيران ببعضهم، إضافة إلى طرح فكرة عدم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، معقبة: «هو ناقش قيمًا كانت موجودة واختفت، لماذا لا تعود تلك القيم بدلًا من إدخال عادات غريبة على المجتمع المصري؟».



يُذكر أن مسلسل «أبو العروسة»، من إنتاج شبكة قنوات «dmc»، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.