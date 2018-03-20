«السيسي» عن مشروعات الطرق: خدمة للمواطن وتخدم المستقبل

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروعات الطرق التي تنفذها الدولة، قائلًا إنها تخدم المواطنين بتقليص زمن المرور وتفادي الخطر أمام مزلقنات السكك الحديدية.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء: «عندما يتحرك في 5 دقائق بدلًا من نصف ساعة، مصر تبقى أعطته ليس رغيف عيش، ولكن حسنت من نمط حياته».

واستطرد: «كل ما يحدث الآن لصالح الشباب، لأننا لو نفذنا إصلاحات للحاضر فقط لكان الأمر أيسر من ذلك، ولكن نعمل للمستقبل»، مضيفًا: «لو لم نعمل للمستقبل وقتها هيقولوا ضيعنا، كنا بنقول عليه وطني وبيحب بلده، ولكنه ضحك علينا والبلد هتخرب».

وأوضح أن الدولة كانت بنية أساسية متواضعة، والدولة تعمل على تحسينها، متابعًا: «أستخدم تعبيرات منضبطة، ولكن لا توجد بنية أساسية».