الشحات يتحدث بعد اتمام انتقاله إلى العين

أعرب حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي عن بالغ شكره وتقديره لإدارة مصر المقاصة وكذلك للإدارة العليا لنادي العين وشركة كرة القدم على توصل الناديين لاتفاق حول انتقاله رسمياً للفريق وتحقيق رغبته القوية في الدفاع عن شعار العين الذي ارتبط به ارتباطاً وثيقاً منذ اللحظة الأولى التي ارتدى فيها القميص الفريق الإماراتي.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: "أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران ماميتش والجهاز الإداري وزملائي اللاعبين على تهيئة الأجواء المثالية والمحفزة للعطاء مع الفريق وأشكر كذلك جماهير «الزعيم» على الدعم الكامل والمساندة القوية التي حظيت بهما منذ انضمامي إلى صفوف الفريق".

وأوضح لاعب المقاصة السابق أنه فخور وسعيد بالتعاقد مع نادي العين والاستمرار في الدفاع عن شعاره إلى جانب زملائه اللاعبين بالفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل وحتى عام 2021.

وأتم: "أعد الجميع بإظهار أفضل ما لدي إلى جانب زملائي بالفريق في الدفاع عن شعار الفريق سعياً لتحقيق البطولات على الصعيدين المحلي والقاري بداية من الموسم الحالي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لهذا الكيان الشامخ".