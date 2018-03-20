تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية بعنوان «بنات العمالقة»، مساء غد الاربعاء على المسرح الصغير، حيث يدور الحوار حول مشوار حياة المبدعين الراحلين وذكريات زمن الفن الجميل وتأثير آبائهن المبدعين فى تشكيل شخصياتهن.

يشارك فى الأمسية كل من راندة هنرى بركات، نادية حلمى رفلة، امل عبدالمنعم مدبولى مع ضيفة الشرف رانيا فريد شوقى وتديرها الدكتورة غادة الوكيل.

يذكر أن النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية يواصل خلال عام 2018 طرح الرؤى والقضايا الفكرية والابداعية إلى جانب استضافة العديد من الشخصيات العامة والرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات.