«ترامب»: العلاقات مع السعودية أفضل من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تربطها علاقة صداقة قوية بالممكلة العربية السعودية، موضحًا أنها كانت متوترة خلال إدارة الرئيس السابق براك أوباما، إلا أنها اليوم أفضل من أي وقت مضى.

وأشاد «ترامب»، خلال استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، بالصداقة التي تربطهما، مشيرًا إلى تعاون البلدين في مجال الدفاع.

وأشار إلى كون الأوضاع في الشرق الأوسط غير مرضية لأي أحد في ظل انتشار الإرهاب، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح أبدًا مع تمويل الإرهاب.

وتابع: «السعودية عملت بجد في مكافحة تمويل الإرهاب، ولن نسمح بتمويله وهذا ما سينهي العلاقة مع أي دولة».