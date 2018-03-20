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«السيسي» يتحدث عن الرؤساء السابقين في «شعب ورئيس 2018»

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 10:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 10:01 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، كان شخصًا وطنيًا شديد الحب لنفسه ولوطنه العربي.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس محمد أنور السادات، كانت إرادة الله أن يستشهد، ولكنه كان يريد أن يسير في طريق الإصلاح الاقتصادي، ولكن ملف الحرب والسلام الذي عمل عليه، فقد كان سابقًا لعهده بشكل كبير.

وعن الرئيس محمد حسني مبارك، قال إن التحدي في مصر أكبر من أي رئيس أيًا كان، مضيفًا: «التحدي أكبر ولكن ليس أكبر من المصريين، ونحن نستطيع التغلب على التحديات كلنا مع بعض».


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