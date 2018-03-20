أعضاء الاتحاد الدولى للإعاقات الذهنية فى القاهرة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

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وصل إلى القاهرة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى للإعاقات الذهنية ،لحضور اجتماع مجلس الإدارة والذى يستضيفه الإتحاد المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدى خلال يومي 21 و22 مارس الجاري.

ويعد هذا الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الاتحاد الدولى منذ انتخابه برئاسة الفرنسى مارك أليكسندر.

ويذكر ان المرة الاولى التى يقام فيها الاجتماع بدولة عربية وكانت منطقة أثار الهرم قد استقبلت اليوم أعضاء الاتحاد الدولى حيث أعربوا عن أعجابهم عظمة بناء الأهرامات وبالحضارة المصرية القديمة .

كما استمعوا لشرح عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية للمنطقة .

وبدأ برنامج زيارة الوفد أمس، بجولة سياحية لزيارة معالم القاهرة فى القلعة والجامع الأزهر ثم توجهوا إلى خان الخليلي.