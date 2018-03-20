84 ميدالية حصاد مصر في اليوم الخامس لدورة الالعاب الاقليمية التاسعة بأبوظبى

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رفع لاعبو الاولمبياد الخاص المصرى رصيدهم من الميداليات فى الالعاب الاقليمية التاسعة بابوظبى الى 84 ميدالية متنوعه من بينهم 45 ذهبية و21 فضية و18 برونزية.

وأنهى اللاعبون المصريون مشاركتهم في بعض الرياضات كالبولينج والسباحة والدراجات والجمباز والتنس الأرضي والتزلج المدولب وتنس الطاولة والكرة الطائرة ورفع الأثقال ، ويتبقي رياضات الفروسية و ألعاب القوي وكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة بنين وبنات والريشة الطائرة.

وجاءت نتائج الالعاب كالتالى ، حيث حقق لاعبو البولينج ف 4 ميداليات متنوعة ذهبية و فضية و برونزيتن في الفردي والزوجي المختلط والفرق . وحقق منتخب السباحة السباحة 18 ميدالية متنوعة 10 ذهبيات و5 فضيات و 3برونزيات.

و حقق لاعبو الدراجات 6 ميداليات 4 ذهبيات وفضية وبرزونزية ، بينما حقق لاعبو الجمباز 13 ميدالية متنوعة 10 ذهبيات و فضيتين وبرونزية .

وحصد التنس الأرضي ذهبية و فضية ،وحقق فريق التزلج المدولب 8 ميداليات 5 ذهبيات و فضية وبرونزية ،

وحصد تنس الطاولة 3 ميداليات ذهبيتين وبرونزية في مسابقات الفردي والزوجي الموحد . وحقق منتخب الكرة الطائرة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأختتم لاعبو رفع الأثقال مشاركتهم بتحقيق رقم قياسي في الميداليات ب 15 ميدالية 6 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات . بينما يستكمل غداً فريق الفروسية مسابقاته بعد أحراز 4 ميداليات متنوعة حتي الآن ، وفريق ألعاب القوي بعد تحقيقه 10 ميدالية حتي الان ليستكمل غداً باقي سباقات 100 م عدو و تتابع 4*100 م بنين وبنات.

أما علي مستوي الفرق الجماعية فيتبقي تحديد مراكز منتخب كرة القدم الذي سيلاقي لبنان علي المركز الثالث والرابع ، وكرة اليد الذي سيلعب مباراة تحديد المراكز ، وفريق كرة السلة بنات الذي سيلعب مباراته النهائية ، وفريق الريشة الطائرة و فريق كرة السلة بنين .