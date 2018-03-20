اليابان تحيي ذكرى هجوم بغاز السارين استهدف شبكة مترو طوكيو

أحيت اليابان، اليوم الثلاثاء، ذكرى هجوم نفذته جماعة «أوم شينريكيو» المتطرفة بغاز السارين على شبكة مترو طوكيو في عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف.

ووقف موظفو مترو الأنفاق في صلاة صامتة بمحطة كاسوميجاسيكي في الصباح حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الذي وقع قبل 23 عاما، وكان اثنان من عمال محطة المترو من بين الوفيات.

وحُكم على مؤسس الجماعة شوكو اساهارا، واسمه الحقيقي تشيزو ماتسوموتو، و12 من أتباعه بالإعدام بسبب الهجوم وجرائم أخرى.

وينتظر «أساهارا» و12 من أتباعه السابقين تنفيذ عقوبة الإعدام في أي وقت حاليا بعد انتهاء المحاكمات ذات الصلة بالجماعة بشأن سلسلة من الجرائم التي أودت بحياة 29 شخصا في يناير الماضي.

وذكرت وزارة العدل، يوم الخميس، أنها نقلت سبعة من بين المدانين الـ13 من مركز احتجاز في طوكيو إلى منشآت أخرى عبر اليابان.

وينتمي ما مجموعه 1650 شخصًا إلى المجموعات المنشقة الثلاثة المتبقية في الجماعة، ومن بينهما جماعتي «ألف» و«هيكاري نو وا» «دائرة ضوء قوس قزح»، وفقًا لوكالة الاستخبارات العامة اليابانية.