عبد المنعم سعيد: «فيسبوك» وسيلة زائفة لقياس الرأي العام

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وسيلة زائفة لقياس الرأي العام، على حد تعبيره.



وأضاف «سعيد»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن موقع «فيسبوك» أصبح مؤثرًا لكنه ليس وسيلة لقياس الرأي العام المصري، مشددًا على ضرورة وجود استطلاعات رأي جادة في تلك الفترة لأهميتها في تقييم توجهات الشارع في القضايا المختلفة.



وتابع أن مصر حاليًا في ظرف استثنائي لكونها في حالة حرب، إضافة إلى أن هناك معركة حماسية في التنمية من خلال المشروعات القومية التي تُنَفذ، معقبًا: «نحن في مرحلة ثورية، وسيكون هناك في المراحل المقبلة نضجًا أكبر للمؤسسات».



وأكد أن المزاج العام في الشارع المصري يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقًا على الحياة الحزبية في مصر، بقوله: «الظاهرة الحزبية تحتاج إعادة نظر، لأنه توجد مشاكل في تمويلها، إضافة إلى وجود أزمة في الكوادر السياسية المتفرغة للعمل السياسي».