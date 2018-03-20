قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بعض المواطنين يروا أن هناك رقيب على كلامهم.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء،: «ما أقوله ليس سياسة، والجميع يتحدث كما يريد ولكن يجب أن نفكر في كل كلمه، لأن ما سنقول سنصدقه بعد ذلك، فلو قلنا مفيش أمل سنعيش على أنه لا يوجد أمل، ولو قلنا أن الأمن يأخذ أي أحد سنعيش على أنه يوجد في مصر ما يمنع الناس من الكلام براحتهم، وعلى الأقل لا يوجد توجيه بذلك».

وأوضح أن ما يقوبه ليس للاستهلاك المحلي، وأن والجميع حر في تصرفاته وآرائه، إلا أنه ليس حرًا في إيذاء البلد بعمل عنيف، مستطردًا: «محدش لام نفسه وهو بيقول عنده 5 أولاد ومش قادر يأكلهم، ولما قرر يكون عنده 5 أولا كان عارف هيأكلهم ولا لأ، ولا حد هيأكلهم له»، متابعًا: «ليست مسألة أكل فقط ولكن تربية وتعليم».

وردًا على حديث المواطنين الذي شاهده من خلال فيلم تسجيلي، قال إن الدولة تدعم اسطوانة الغاز الطبيعي بـ100 جنيه، وتدعم الوقود بنسبة 50% من ثمنه، مشيرًا إلى وجود بطاقات التموين التي تقدم 50 جنيهًا للمواطن، وإسكان اجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، مستطردًا: «ليس أنا من يعطي ولكن مصر».

وذكر أنه رغم الدعم وزيادة المعاشات إلا أنها لن تقارن بحجم المطالب وحاجات المواطنين، مضيفًا: «إجراءات الإصلاح التي نتخذها نتحسب ألا تكسر ظهر المواطن، تتعبه ولكن لا تكسره».