تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء في المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء، إثر اعتراضهم على قانون السلطة القضائية عام 2011، من بينهم الأمين العام السابق لنقابة المحامين بالمنيا، ونقيب محامي مغاغة السابق علاء حسن.



وتشكلت هيئة الدفاع عن المحامين من 20 محاميا برئاسة النقيب سامح عاشور، وعدد من النقباء بالنقابات الفرعية، من بينهم محمد أبو ليلة، نقيب محامي القليوبية، ونبيل عبد السلام، نقيب محامي الإسماعيلية، والدكتور عمر سالم، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعدد من كبار محامي المنيا، على رأسهم سمير الصفتي، ومحمد طوسون، والدكتور إيهاب عادل رمزي، وشعبان الشاروني، وخالد راضي، وإبراهيم عبد المنعم، وإبراهيم توفيق، ويحي التوني.



من جانبه، قال علاء حسن، الأمين العام السابق لنقابة المحامين بالمنيا، وأحد المتهمين بالقضية، إن النقابة استنفذت كافة الجهود لاحتواء الأزمة في كل مراحلها دون أي رد من جهة القضاء، مشيرًا إلى أن المحامين في هذه القضية يخوضون معركة وجود للحفاظ على كرامتهم.