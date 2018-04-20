«التضامن» تقدم الخدمات الطبية لأكثر من ألف أسرة بمنطقة عين شمس

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية مسجد مصطفى محمود مجموعة من القوافل الطبية لخدمة سكان المناطق الأكثر خطورة بالقاهرة فى إطار اهتمام الوزارة بتوجيه سبل الدعم المختلفة للمناطق الأكثر احتياجًا فى القاهرة والعشوائيات غير الآمنة المحيطة بها والمحافظات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات غادة والى وزيرة التضامن بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجمعية مسجد مصطفى محمود برئاسة الدكتور أحمد الخربوطى، بداية من توفير قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية من خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمل أبحاث اجتماعية للأسر التى هى فى حاجة إلى رعاية طبية وغير قادرة على الأنفاق للعلاج.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت الجمعية برئاسة مجموعة من القوافل الطبية وإنشاء مستشفى ميدانى بمنطقة عين شمس بالتنسيق مع محافظة القاهرة وحى السلام قدمت خدماتها مجانًا بالكامل، وشملت جميع التخصصات الطبية، وتمكنت من الكشف على 1043 مريض وصرف عدد 760 روشتة علاج بإجمالى تكلفة مائة ألف جنيه، وتم تحويل 190 مريضًا على المراكز والمستشفى التابعين للجمعية لعمل فحوصات طبية وعمليات جراحية.

وسبق التعاون بين الوزارة وجمعية مصطفى محمود من خلال تطوير البرامج وخطط التأهيل الخاصة برعاية 456 ابن معاق ذهنيا و58 حالة للشلل الدماغى و548 حالة للعلاج الطبيعى داخل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة للوزارة ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية للأبناء بالتعاون أيضا مع مستشفى مصطفى محمود ومستشفى العباسية.