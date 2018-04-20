لبنان تمنع سعد الدين إبراهيم من دخول أراضيها بسبب «التطبيع»

منعت السلطات اللبنانية رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية من دخول أراضيها، وقامت بترحيله إلى القاهرة من جديد، لإلقائه محاضرة أوائل العام الحالى بجامعة تل أبيب.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولى إبراهيم، بعد عودته من لبنان، حيث تم تبليغ الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بوصول إبراهيم «مرحلا» على متن الخطوط المصرية القادمة من بيروت.

وبسؤاله، ذكر أنه غادر القاهرة، اليوم، متوجها إلى بيروت لإلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت بعنوان «مستقبل ثورات الربيع العربى» إلا أنه عقب وصوله رفضت السلطات اللبنانية دخوله وفقا للقانون اللبنانى بسبب قيامه بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الحالى بجامعة تل أبيب.

وتبين سابقة اتهامه فى 5 قضاايا «تبديد»، وتم التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعارضة على الأحكام الصادرة ضده وتم صرفه.