مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الجمعة الرابعة لـ«مسيرات العودة»

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قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة، مع بدء مواجهات في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل في إطار الجمعة الرابعة من مسيرات العودة.

وقالت مصادر فلسطينية إن متظاهرا من ذوي الاحتياجات الخاصة في العشرينات من عمره، قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقته عليه قوات إسرائيلية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق مع بدء المواجهات، التي سبقت تأدية صلاة الجمعة في خيام اعتصام مقامة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "الشهداء والأسرى" على الجمعة الرابعة من المسيرات ودعت إلى أوسع حشد شعبي فيها.

وقبيل بدء التظاهرات بساعات ألقت طائرات إسرائيلية على أطرف شرق قطاع غزة صباح اليوم، منشورات تحذيرية من الاقتراب من مناطق السياج الفاصل.

وجاء في المنشور أن التجمعات الفلسطينية قرب السياج الفاصل أعمال "فوضى" وأنه يحظر على الفلسطينيين الاقتراب من السياج وإلا سيتم استهدافهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي إلقاء المنشورات "للتحذير من مغبة الاقتراب إلى السياج الأمني ومحاولة المساس به أو محاولات لارتكاب اعتداءات إرهابية".