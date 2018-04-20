حملة «أنت أقوى من المخدرات» تصل جامعة دمنهور بمشاركة 15 ألف طالب وطالبة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مع جامعة عين شمس مساء أمس، الخميس الحفل الختامى للحملة التوعوية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات " والتى استمرت على مدار أسبوع لتوعية طلاب وطالبات الجامعة بأضرار تعاطى المخدرات.

أحيا الحفل الفنان أحمد جمال، حيث قدم أغاني مناهضة لتعاطي المخدرات منها " قوم اختار حياتك"، و "إنت أقوى من طريق مفهوش أمل ملهوش نهاية"، لبث رسائل توعوية للشباب بالبعد عن الإدمان والتعاطى وإبراز آثاره السلبية إلى جانب بعض الأغانى الوطنية، والتى لاقت قبولا من الطلاب الذين أخذوا فى ترديد شعار الحملة "إنت أقوى من المخدرات ومتسيبهاش تغلبك"، وهى كلمات الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق، بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني، ونادى ليفربول الإنجليزي تحت عنوان "انت أقوى من المخدرات متسيبهاش تغلبك".

وتضمن الحفل عرض مختصر لأهداف الحملة التوعوية المناهضة للإدمان، التى استمرت على مدار أسبوع بالجامعة، واستهدفت توعية طلبة الكليات المختلفة بالجامعة، كما شارك العديد من المتعافين من تعاطي المخدرات فى حملات التوعية بالجامعة على مدار الأيام الماضية، فيما عرض البعض منهم تجربتهم الناجحة فى العلاج من الإدمان من خلال أحد المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن للصندوق "16023" ودور الصندوق فى دعم رغبات العلاج من تعاطى المخدرات بالمجان وفى سرية تامة.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك تفاعلا كبيرا من جانب شباب الجامعات مع حملة "أنت أقوى من المخدرات"، لمناهضة الإدمان، حيث يتم تنظيم ندوات توعوية بأضرار المواد المخدرة.

وحدير بالذكر أن الفنان أحمد جمال أكد أن مشاركته فى الحملة تطوعا، وأنه فخور بانضمامه لحملة انت أقوى من المخدرات، مشيرا إلى سعادته وتقديره للمجهود المبذول من قبل كل الأطراف المشاركة فى الحملة.